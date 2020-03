Le coronavirus confine la Belgique: ouvert ou fermé ? Roule ou ne roule pas ? Possible ou pas ? On fait le point

- Les magasins non-alimentaires comme les magasins de vêtements, mais généralement, les e-shops sont disponibles. - Les bars et restaurants. Malgré tout, les services de take away et de livraison sont tout à fait possibles, - Les discothèques, - Les marchés, - Les salles de sport, - Les espaces TEC. Pour vous procurer votre titre de transport, vous avez toujours la possibilité d’aller sur l’e-shop ou à une borne.

- Les magasins d’alimentation et notamment les supermarchés. À raison d’ une personne par 10m² et pour une durée maximale de 30 minutes . Les supermarchés sont approvisionnés en suffisance, il est donc inutile de se ruer sur les stocks. - Les magasins d’alimentation pour animaux, - Les pharmacies, - Les crèches, - Les coiffeurs à raison d’un seul client à la fois dans le salon, - Les stations-service, - Les librairies, - Les bureaux de poste, - Les banques, - Les gares et les aéroports, - Les magasins de nuit qui devront cependant fermer à 22h, - Les entreprises dans lesquelles le télétravail est impossible mais où la distanciation sociale est possible.

Roule ou ne roule pas ?

Ce qui roule et dans quelles conditions :

Tout roule. Les transports en commun, les déplacements en voiture sont autorisés. Vous pouvez également vous déplacer à vélo, en patin à roulettes, en trottinette (électrique ou non), en skateboard si vous le désirez mais certaines conditions sont tout de même à respecter : le déplacement doit être essentiel ! Si vous utilisez un moyen de transport partagé, n’hésitez pas à porter des gants ou à désinfecter votre véhicule avant de l’utiliser.

Les bus :

La TEC :

- À l’heure actuelle, 90% des parcours du réseau TEC sont assurés. Néanmoins, avant tout déplacement, le TEC rappelle à ses clients de consulter régulièrement mises à jour sur leur site internet. La société de transports en commun signale également qu’elle a élargi ses horaires sur sa page Facebook afin de répondre le plus rapidement possible aux questions des usagers (entre 6h30 et 18h30).

Les circuits de transports scolaires sont temporairement suspendus.

Depuis ce midi, le nombre de passagers à bord est limité. Les voyageurs sont priés de conserver une distance minimale de 1,5 mètre entre les passagers et de n’occuper qu’une banquette sur deux.

La validation n’est temporairement plus obligatoire et la montée à bord des véhicules TEC se fait uniquement par l’arrière. Cependant, n’oubliez pas que vous devez disposer d’un titre de transport valable lors de vos déplacements.

La STIB

La société bruxelloise diminue son offre de transport. Depuis ce mercredi matin, toutes les lignes restent exploitées mais à une fréquence de 2/3 par rapport à une situation normale. Les horaires sont adaptés et mis à jour en temps réels sur les afficheurs d’attente, l’application mobile et le site internet. Ici aussi, un nombre limité de personnes sera autorisé par véhicule. Notez que les lignes NOCTIS ne circuleront pas les vendredi et samedi soir.

Les trains

Depuis lundi déjà, la plupart des trains P (c’est-à-dire les trains en heure de pointe) vers et depuis Bruxelles sont supprimés. Depuis hier, certains trains vers la France sont également supprimés. Vous aurez d’ailleurs besoin d’une attestation reprenant une raison valable de vous rendre sur le territoire français. Pour prendre connaissance des changements d’horaire, des suppressions éventuelles de trains ou pour planifier votre trajet, vous pouvez vous rendre sur l’application mobile de la SNCB ou sur son site internet.

Les taxis

Ils roulent même s’ils sont boudés par la population. La distanciation sociale est également d’application, une distance d’1m à 1,5m est impérative.

Du côté des avions

Beaucoup de vols ont été annulés. Si certaines compagnies aériennes ont momentanément cessé toute activité, d’autres volent encore mais annulent certains vols. Les voyages non essentiels étant fortement déconseillés. Des voyageurs sont pour l’instant bloqués à l’étranger et vont devoir être rapatriés. De nombreux tour-opérateurs annulent des voyages… le mieux est de se renseigner auprès des compagnies aériennes ou des agences de voyages.