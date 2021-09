Le chemin vers l'école, une route qui se prépare avec vos enfants

Chaque jour encore, 12 enfants sont impliqués dans des accidents sur le chemin de l'école

En 2020, un peu plus de 1500 élèves ont été blessés dans un accident de la circulation alors qu’ils rejoignaient leur établissement. C'est beaucoup trop, estime Elke Van den Brandt la ministre bruxelloise de la mobilité qui, en cette semaine de rentrée, lance avec les services de police l'Opération Cartable qui vise à préparer les enfants à anticiper les dangers.



Ce mercredi, vos enfants ont repris le chemin de l'école...Un chemin qui peut parfois s'avérer dangereux. Les premiers jours de la rentrée scolaire sont l'occasion d'essayer le trajet en accompagnant les enfants vers leur établissement.



Il est bon aussi de se rendre sur le site d'Opération Cartable, les enfants ont accès à des conseils animés et à des jeux pédagogiques interactifs sur les différents modes de déplacement. Les professeur et les parents peuvent, eux, s'inspirer de fiches pédagogiques (sur les principaux panneaux rencontrés, par exemple) et de conseils pour sensibiliser les plus jeunes à la sécurité routière à pied, à vélo, en transport en commun. Côté conseils, Vias rappelle que, selon des études, les enfants ne sont pas en mesure de maîtriser toutes les situations de trafic avant l'âge de 8-9 ans.

2 images Le chemin de l'école doit se faire de manière consciente et peut se préparer avec le site d'Opération Cartable © Bruxelles Mobilité

"Les enfants peuvent être actifs sur le chemin de l'école, ce qui est excellent pour leur autonomie, leur santé et leur concentration"

Pour Elke Van den Brandt, Ministre de la Mobilité et de la Sécurité routière : "Les écoles jouent un rôle essentiel pour préparer les enfants et adolescents à être des usagers responsables de la route. Rendre les abords d'école plus sûrs, en donnant de bons conseils de sécurité aux enfants et aux parents, c'est un cercle vertueux : cela permet à plus de parents de se sentir à l'aise de laisser leur enfant se déplacer à pied ou à vélo. Et donc à plus d'enfants de pouvoir être actifs sur le chemin de l'école, ce qui est excellent pour leur autonomie, leur santé et leur concentration."

L’Opération cartable s’ouvre aussi au secondaire