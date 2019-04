Lavaux-Saint-Anne: travaux de placement de l'Arc Majeur, une voie de circulation en moins sur l'E411

À partir de ce mardi 23 avril jusqu’à la fin du mois de juin, sur l’autoroute E411/A4 à hauteur de Lavaux-Saint-Anne, une voie de circulation sera soustraite sur environ 1 km dans chaque sens afin de réaliser les opérations de fondation en vue du placement de la sculpture " Arc Majeur ".

Concrètement :

La circulation est réduite à deux voies vers le Luxembourg

La circulation est réduite à une seule voie vers Bruxelles (sauf les week-ends de l’Ascension et de la Pentecôte)

Les conditions de circulation afin de procéder au placement de la sculpture seront communiquées ultérieurement.

Cette sculpture "Arc Majeur" est un don de la Fondation John Cockerill qui supporte les coûts relatifs aux études, travaux, et à la signalisation de ce chantier.

Cette sculpture d’acier, d’environ 60 mètres de haut, a reçu un accueil positif de la part Wallonie, de la SOFICO et du SPW Mobilité et Infrastructures de par son caractère exceptionnel et majestueux. Elle rappellera également le passé historique industriel de la Wallonie.