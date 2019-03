La situation risque d'être compliquée sur les routes de Bruxelles demain, jeudi

Ce jeudi 21 mars risque d'être un jour compliqué si vous devez vous rendre à Bruxelles en voiture. Et pour cause, trois événements sont prévus demain dans notre capitale:

- Un sommet européen doit se tenir et va engendrer des mesures trafic, certes habituelles dans ce cas, mais tout de même contraignantes. Le tunnel Reyers-Centre sera fermé dès 11h30 et le Quartier Schuman sera, lui bouclé, à partir de 12h30.

- Une manifestation pour le climat traversera le centre-ville sur l'axe Nord-Sud entre 10h30 et 14h.

- Un match de foot qualificatif des Diables Rouges pour l'Euro 2020 au Heysel. Le coup d'envoi sera donné à 20h45 on attend donc des perturbation sur le Ring de Bruxelles ainsi qu'à l'approche du stade.



Ces événements, pris séparément, engendrent déjà des embarras de circulation mais une fois cumulés, on peut envisager une situation plus que problématique non seulement sur les grands axes menant à Bruxelles mais aussi sur le Ring et dans le centre.

Si vous rendre à Bruxelles est tout à fait nécessaire, nous vous conseillons de privilégier les transports en commun, décaler votre heure d'arrivée, planifiez un trajet bis ou laissez votre véhicule dans un parking de délestage.