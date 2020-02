La situation reste compliquée à Bruxelles cet après midi: le point

Mise à jour : 17h45

Suite à une manifestation des agriculteurs et au sommet Européen, des perturbations pourraient être engendrées sur différents axes de circulation à Bruxelles.

Un périmètre de sécurité est instauré autour du rond-point Schuman et le tunnel Reyers-Centre est fermé à la circulation.

Les tunnels Tervueren et Cinquantenaire sont rouverts direction Centre.

La manifestation se termine, les tracteurs quittent la capitale.

L'entrée avenue de la Joyeuse Entrée du tunnel Belliard est rouverte à la circulation.

Circulation très compliquée sur le ring de Bruxelles

notamment suite au départ des tracteurs pour quitter Bruxelles

en circulation extérieure, vous perdez 50 min entre Woluwé Saint Etienne et Wemmel vers Grand Bigard

en circulation intérieure, 30 minutes perdues entre Kraainem et Léonard vers Waterloo

et une dizaine de min supplémentaires sur la plupart des autres tronçons