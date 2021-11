Dans les nuits qui arrivent, si vous êtes sensible à la pleine lune, vous aurez peut-être du mal à trouver le sommeil !

Et oui ! Elle revient tous les 29 jours, c’est inéluctable. Elle rythme peut-être vos nuits quand elle est pleine mais elle rythme également les saisons. Surtout dans les temps anciens. Il y a plusieurs centaines d’années, les tribus amérindiennes qui vivaient dans ce qui est maintenant le Nord des États-Unis avaient nommé les pleines lunes récurrentes de l’année. Un nom qui, s’il n’a rien de scientifique, n’est pas dénué de sens car il est en rapport avec le moment de l’année durant lequel elle se produit.

Dis-moi ton nom et je te donnerai la saison !

Suivant les tribus et l’endroit où elles avaient posé leur campement les noms peuvent varier. Nous avons retenu plusieurs noms et leur signification. On tombe parfois sur des appellations très terre à terre et parfois un peu plus poétique. Mais à chaque fois, le nom de la lune trouve son origine dans un évènement saisonnier. Janvier – la pleine lune du loup

18 janvier 2022 Dans les grandes plaines du Nord, au cœur de l’hiver, la nourriture est rare. Il n’était pas rare que les meutes de loups se rapprochent des campements afin de trouver de quoi manger. Février – la pleine lune de neige

16 février 2022 Traditionnellement, c’est lors du mois de février que tombent les plus grosses quantités de neige dans le Nord des États-Unis, comme dans beaucoup d’autres contrées d’ailleurs. Un manteau neigeux qui pouvait rendre la chasse difficile. C’est pourquoi cette lune est parfois appelée aussi la pleine lune de la faim. Mars – la pleine lune de ver

18 mars 2022 Mois de mars, mois du printemps, la neige fond et les sols dégèlent et lorsqu’il pleut, les vers remontent à la surface.

Phlox sauvage © Tous droits réservés Avril – la pleine lune rose

16 avril 2022 Un nom bien poétique mais qui est sans rapport avec la couleur de notre satellite. Non ! Le nom est plutôt tiré d’une fleur : le phlox sauvage est l’une des premières fleurs qui se répand au printemps. Le phlox est donc d’une douce couleur rosée.

Mai – la pleine lune des fleurs

16 mai 2022

Une pleine lune qui coïncide avec la floraison des fleurs des champs. Elle est connue aussi sous le nom de la pleine lune des plantations. En effet, les Saints de Glace passés à la mi-mai, il est temps de semer ou planter en pleine terre. Juin – la pleine lune de fraise

14 juin 2022 Dans le Nord des États-Unis, cette pleine lune correspond à la période de récolte des fraises. En Europe, on la connaît plutôt sous le nom de pleine lune des roses puisque c’est durant le mois de juin que les roses s’épanouissent sous nos latitudes. Juillet – la pleine lune du cerf (ou pleine lune d’orage)

13 juillet 2022 Deux noms pour une même lune. Ce n’est pas rare, comme expliqué plus tôt. Suivant l’endroit dans lequel on se trouve, c’est l’un ou l’autre évènement saisonnier qui prend le dessus et fait varier le nom. Si le mois de juillet peut être propice au développement de cellules orageuses parfois virulentes, c’est également la saison durant laquelle les bois des cerfs se développent.

A Russian Sturgeon © Copyright Greg Adams Photography Août – la pleine lune de l’esturgeon

12 août 2022 Le mois d’août était un mois particulièrement propice à la pratique de la pêche dans les contrées du Nord des États-Unis car les esturgeons étaient nombreux dans les rivières. Comme le saumon, l’esturgeon vit en mer mais se reproduit en eau douce. Il doit donc remonter les fleuves et les rivières mais plus question de le pêcher de nos jours car de nombreuses espèces d’esturgeons sur la liste des espèces menacées.

© Tous droits réservés Septembre – la pleine lune des moissons

10 septembre 2022 Septembre, le temps des récoltes est venu. Si, en 2022, elle tombera avant la mi-septembre, il n’est pas rare qu’elle se produise aux alentours de l’équinoxe d’automne (comme lors de cette année 2021 où elle s’est produite le 21 septembre). Cette pleine lune se lève généralement assez tôt et si la nuit est dégagée, cela permet d’éclairer les champs à une époque où les tracteurs munis de spots et de phares n’existaient tout simplement pas encore.