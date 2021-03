La grève nationale à partir de ce dimanche soir : quels impacts ?

La SNCB suit la recommandation du Centre National de Crise qui conseille aux personnes qui souhaitent prendre le train pour leurs loisirs de choisir des destinations sortant des sentiers battus pour éviter les foules et que les gares se retrouvent engorgées. Afin d’éviter les soucis et de voyager en toute sécurité, planifiez votre trajet et n’hésitez pas à consulter le site de la SNCB , son appli ou encore l’appli MoveSafe qui vous informa sur la fréquentation du train que vous souhaitez prendre.