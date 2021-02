La fréquentation des routes toujours en diminution

Les semaines se suivent et se ressemblent, le télétravail reste la norme ainsi que certains cours à distance et ce qui permet aux chiffres de rester stables quant à la fréquentation routière, surtout aux heures de pointes où on remarque toujours beaucoup moins de files aux endroits où " ça coince " habituellement.

Toutefois, les beaux jours de ce weekend ont fait repartir les compteurs à la hausse avec une reprise de la fréquentation presque similaire à un weekend traditionnel (hors confinement).

En effet, une forte affluence a été observée notamment à la côte.

Voici quelques chiffres qui nous ont été transmis par la firme Coyote. Ils sont exprimés à ceux de l’année dernière à la même période, c’est-à-dire du 10 au 21 février 2020.