La bretelle de sortie "Bierset" fermée pendant 3 jours sur l'E42

C'est par l'A604 que le trafic est dévié. Il vous est demandé de quitter l'autoroute via la sortie n°2 "Grâce-Hollogne". La déviation vous emmène ensuite sur la rue Diérains Prés et de Bierset.

Restez patient et attentif dans ce parcours alternatif. Aux heures de pointes on y attend beaucoup d'automobilistes.