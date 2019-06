L'opération Mobicoptère est lancée: on vous guide sur la route des vacances

Notre équipe Mobilinfo se mobilise à nouveau pour vous guider au mieux sur la route des départs ou des retours de vacances.

Et, comme chaque année, quel meilleur moyen sinon la voie des airs pour vous guider au mieux. Nos animateurs vont donc se relayer, semaine après semaine, à bord de notre Mobicoptère Éthias.

Antoine Binamé, Amandine Eymard, Caroline Martin et Jean-Marc Streel seront nos yeux depuis le ciel et survoleront les zones problématiques pour nous informer en temps réel et vous permettre, autant que possible, d'éviter les bouchons. Éviter les embouteillages, c'est aussi arriver plus zen sur son lieu de villégiature ou rentrer chez soi en toute quiétude après les vacances.

Les premières difficultés liées aux départs sont attendues dès ce soir chez nous comme chez nos voisins, c'est pourquoi notre Mobicoptère décollera dès 15h avec, à son bord, Jean-Marc Streel.

Retrouvez-nous régulièrement pour faire le point sur vos conditions de circulation sur les radios de la RTBF mais aussi sur notre page Facebook.