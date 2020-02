L'E411 Arlon - Namur: camion en ciseau à Libramont

Dernière mise à jour: 15h30

Peu avant 13h, un camion s'est mis en travers des voies sur l'E411 reliant Arlon à Namur à hauteur de Neufchâteau, à la borne kilométrique 145.4. Suite à ce camion en ciseaux, la chaussée a dû être fermée quelques instants en direction de Namur. La chaussée est partiellement rouverte, actuellement, on passe via 2 voies. Il n'y a plus de files vers Namur.

Dans son accident, le véhicule a dû percuter la berme centrale car il a projeté des débris de béton sur la chaussée dans l'autre sens. Notez donc que le passage est également difficile sur l'E411 Namur vers Arlon à hauteur de Neufchâteau.