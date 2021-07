Intempéries : la situation sur nos routes province par province

Dernière mise à jour : 07h20

La situation météorologique de ces dernières heures (et des prochaines) est exceptionnelle et plus compliquée à plus d'un titre. Faisons le point avec sur la situation sur nos routes province par province. De manière générale, il est demandé aux usagers qui empruntent un itinéraire allant de Liège vers le Luxembourg ou la France d'emprunter spécifique l'E42 jusqu'à Daussoulx puis de repiquer sur l'E411 direction Luxembourg. Il est demandé de ne pas vous engouffrer sur les nationales (N4 notamment) qui sont particulièrement inondées ce matin.

La Police demande également d'éviter tout déplacement non essentiel en province de Liège afin de ne pas se mettre en danger et faciliter le travail des secours. Privilégier le télétravail et éviter la Liaison E40-E25 (fermée) et le centre-ville de Liège.

Du côté de Chaudfontaine et de Rochefort : les bourgmestres demandent aux habitants bloqués de ne pas tenter de sortir et d'attendre l'arrivée des secours.