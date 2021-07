Intempéries et inondations : quelles sont les chaussées impactées ce dimanche matin ?

Après les pluies diluviennes de la mi-juillet , de nouvelles précipitations se sont abattues hier sur le pays , causant à nouveaux de nombreux dégâts et de nouvelles inondations. Alors que de nouvelles pluies sont attendues, faisons le point avec vous sur les chaussées encore impactées ce matin.

N942 fermée entre Thon-Samson et Mozet - BK 21 à 24

Les villages de Chaumont-Gistoux, Walhain et Wavre ont également été touchées. Dans certaines rues de Walhain, le niveau de la boue a atteint le mètre cinquante .

Coulée de boue sur la N30 (Bastogne-Houffalize) à hauteur de Harzé dans les deux sens. Chaussée fermée entre Aywaille et Harzé,

N68 entre les BK 58 à 63 (entre Grand-Halleux et Vielsam) - Chaussée fermée jusqu'au 27/7

N50 entre les BK 22 et 31 (entre Quevaucamps et Braffe) - Chaussée avec circulation alternée suite coulée de boue

N604 et N61 à HOGNE NESSONVAUX - Chaussée fermée suite nettoyage : durée

Verviers, chaussée inondée, fermeture de l'Avenue Elisabeth entre la Chaussée de Heusy et la rue Reine Astrid

N690 à Pépinster, chaussée inondée et fermée entre la N61 et la N666 (route de Trancrémont). Les voies de chemin de fer sont également sous eau

N673 à hauteur de Trooz ans les deux sens. Chaussée fermée, entre les Bk 0 et 8.9

N61 fermée dans les deux sens de la BK 0 Chênée à la BK 33 Bilstain suite à divers éboulements, murs de soutènement écroulés, chaussée défoncée et menace d'effondrements de maison

entre les Bk 43.8 et 49.2

N633 Liège - Trois Ponts à hauteur de Aywaille en direction de Polleur. Chaussée fermée entre Aywaille et Targnon,

entre les Bk 22 et 31

N64 WANZE entre les BK 2 et 3.5 , chaussée fermée pour le nettoyage de la chaussée

A602 Chênée (E25/A26) - Chaussée fermée entre sortie 38 (GROSSES BATTES) et BK 7.1 (AVROY LAVEU) dans les 2 sens

Inévitablement, c'est par exemple le cas du côté de Dinant puisque le passage à niveau y est sous eau, les transports en commun sont également impactés. Le plus simple et le plus pratique est encore de consulter le site de la SNCB répertoriant les perturbations en cours.