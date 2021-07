Inondations : quelles sont les chaussées encore impactées ce jeudi ?

PROVINCE DE NAMUR

- N918 entre le carrefour avec la N94 BK 10.6 et Villers-sur-Lesse ±BK 9 Chaussée fermée et de la BK 7 à 8 à Villers-sur-Lesse.

- N942 fermée entre Thon-Samson et Mozet – BK 21 à 24

- N918 Villers sur lesse, le pont s’est effondré, chaussée fermée



PROVINCE DE LIEGE

- N64 à WANZE, entre les Km 2 et 3.5, chaussée fermée pour le nettoyage de la chaussée. Pas de déviation mais des policiers guident les usagers. Durée indéterminée

- A602 – chaussée fermée entre les Grosses Battes et Avroy-Laveu (2 sens)

- E42 Battice vers Prüm, dans la sortie n°5 "Ensival", passage sur une seule bande

- E25 Maastricht vers Liège, la sortie n°6 "Monsin – Jupille" reste fermée

- N30 Bastogne – Houffalize, chaussée fermée entre Aywaille et Harzé, entre les km 22 et 31.

- N633 Liège – Trois-Ponts, chaussée fermée entre Aywaille et Targnon, entre les km 43.8 et 49.2- N61, chaussée fermée entre les km 0 et 33, entre Chênée et Bilstain suite à divers éboulements, murs écroulés, chaussée défoncée et maisons qui menacent de s’effondrer.

- N621, à hauteur de Fléron, chaussée fermée entre les km 4.5 et 4 (2 sens)

- N673, à hauteur de Trooz, chaussée fermée entre les km 0 et 8.9 (2 sens)

- N672, à Jalhay, à hauteur des Etangs, chaussée fermée (2 sens)

- N690, à Pepinster, chaussée fermée entre la N61 et N666 (route de Tancrémont). Les voies de chemin de fer sont sous eau.

- N633 Esneux – Comblain-au-Pont, chaussée fermée entre les km 18 et 29.5 (2 sens)

- À Verviers, chaussée fermée de l’avenue Elisabeth, entre la chaussée de Heusy et la rue Reine Astrid

- N64, à Hannut, chaussée fermée entre les km 15.8 et 18.4 (affaissement des accotements)

- N674, entre Tilff et Sprimont, chaussée fermée entre les km 0 et 5

- N666, entre Sprimont et Aywaille, chaussée fermée ente les km 10 et 14.9

- N629, à Spa, chaussée effondrée, entre les km 20.8 et 22.6 et à Baelen, passage difficile (nettoyage en cours)