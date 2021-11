Importants embarras de circulation sur la petite ceinture de Bruxelles suite à une grève de la police

Dernière mise à jour : 9h10

Suite à une action de grève de la police de gros embarras de circulation sont à prévoir dans le centre de Bruxelles.

Actuellement la police bloque les tunnels de Tervuren, cinquantenaire, et loi vers le centre. Le tunnel Montgomery est également fermé vers le centre.

- Le tunnel Rogier et MADOU sont fermé vers MIDI

- Le tunnel Arts-Loi est ROUVERT dans les 2 sens de circulation.

- Le secteur de la rue de la Loi (Carrefour Loi / Régent) est à éviter autant que possible.

- Files avenue de Tervuren vers CENTRE (+ 25 min)

- Files dans la liaison Stéphanie vers BASILIQUE

- Files entre Porte de Hal et Arts-Loi vers BASILIQUE (+ 25 min)

- Files entre Léopold II et Arts-Loi vers MIDI (+ 45 min)

- Files rue du Trône vers CENTRE (+ 20 min)

- embarras de circulation entre Woluwé-St-Lambert et Schuman (+ 30 min) - embarras de circulation dans le secteur

Le secteur est à éviter autant que possible!

MISE A JOUR 09h10 : FIN de la manifestation, tous les tunnels sont rouverts, les files diminuent.