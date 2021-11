Importants embarras de circulation sur la petite ceinture de Bruxelles suite à une grève de la police

Suite à une action de grève de la police (entre 6h30 et 8h30) de gros embarras de circulation sont à prévoir sur la petite ceinture de Bruxelles.

A 6h30, le tunnel Porte de Hal était fermé dans les 2 sens à présent il serait de nouveau accessible mais on note actuellement d’importants embarras de circulation entre le tunnel porte de Hal et le tunnel Arts loi vers la basilique et entre le tunnel Rogiers et tunnels Trône vers le midi et des ralentissements sur les axes avoisinants.



Mise à jour 7h30 : tunnels Tervuren et Loi fermés vers le centre

Mise à jour 7h50 : Tunnel Arts-Loi fermé dans les 2 sens

Mise à jour 8h30 : centre de Bruxelles saturé!

Mise à jour 9h00 : FIN -> tous les tunnels sont rouverts!