Hiver : ma voiture est-elle prête ?

Il fait désormais nuit noire à 17h, les conditions de circulation sont parfois plus difficiles et votre voiture n’est peut-être pas encore préparée. Hé non ! Les besoins de votre véhicule ne sont pas les mêmes en été qu’en hiver.

Un grattoir et des gants. Rien ne vaut un peu d’huile de coude pour vous assurer une bonne visibilité. Pour rappel : il faut bien dégivrer tout le pare-brise et pas seulement une petite fenêtre à hauteur de regard du conducteur.

Elle est obligatoire et en cas d’accident, elle peut vous sauver la mise : l’assurance. En cette saison de départ en vacances et de fêtes de fin d’année, les contrôles sont souvent accrus. Et si vous partez à l’étranger, elle vous sera plus qu’utile si jamais le froid avait raison de votre véhicule.

Prévoyez un kit de secours, une couverture, une bouteille d’eau et, pourquoi pas, une boîte de biscuits. Si vous deviez tomber en panne ou si vous veniez à faire un accident, ils pourront vous être utiles en attendant la dépanneuse.