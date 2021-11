Gros embarras de circulation à Bruxelles

Le point noir de cet après-midi est incontestablement le centre-ville de Bruxelles.

Une manifestation cause beaucoup d'embarras sur la petite ceinture de la capitale.

Vous êtes à l'arrêt dans le tunnel Stéphanie dans les deux sens (+ 50 minutes). Privilégiez une déviation via l'avenue Louise.

Les tunnels Cinquantenaire, Trône, Basilique, Loi et Montgomery sont fermés.

Entre Porte de Hal et Arts-Loi on relève plus d'une heure de files.

De nombreuses répercussions sur les axes qui mènent à la petite ceinture.