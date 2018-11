E19 bloquée à Feluy : conséquences sur la circulation

L'E19 Mons-Bruxelles est fermée dans les deux sens à hauteur de Feluy entre l'A54 et l'A501. Il y a des files depuis Le Roeulx vers Bruxelles. (+ 45 minutes)



Itinéraires conseillés :

- Venant de Mons, continuer sur l'E42 jusqu'à Thiméon et reprendre l'A54 vers Nivelles.

- Venant de Bruxelles, prendre l'A54 à Arquennes jusqu'à Thiméon et reprendre l'E42 vers Mons.

Files surs itinéraires de déviations

- sur l'A501 et la N57b entre Manage et Familleureux dans les 2 sens

- sur la N59 venant de Chapelle-Lez-Herlaimont, à hauteur de Manage

- sur la N27 venant de Manage, entre Feluy et Arquennes

- sur la N534 venant d'Ecaussinnes, à Feluy