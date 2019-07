Fête Nationale : circulation perturbée à Bruxelles

Ce dimanche, il sera difficile de circuler dans notre capitale, 21 juillet oblige.

Les endroits inaccessibles en voiture

La place des Palais sera interdite à la circulation du 20 juillet en matinée au 22 juillet en matinée

Axes interdits à la circulation le 21 juillet : place Poelaert, rue de la Régence, place Royale, rue Royale, place du Sablon, place du Trône, artères autour de la Cathédrale Saints-Michel et Gudule, rue de la Loi, rue Belliard, quartier Schuman-avenue d'Auderghem.

Parkings de dissuasion accessibles à proximité des stations de métro Kraainem, Heysel, Delta et Roodebeek

Pour le Te Deum

Dès 6h, fermeture du tunnel Saint-Lazare.

De 7h30 à 10h, circulation interdite :

autour de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule

boulevard Pachéco

boulevard de Berlaimont

boulevard de l'Impératrice

boulevard de l’Empereur

rue de Loxum

rue Cardinal Mercier

Cantersteen

A partir de 7h30, fermeture partielle de la rue Royale (mouvements des escortes).

Pour le Défilé militaire et civil

Le défilé aura lieu de 16h à 18h et donne lieu à certaines mesures :

12h-12h30 :

fermeture du tunnel Cinquantenaire

fermeture du tunnel Loi

fermeture du tunnel Reyers direction centre

interdiction de circulation sur l'avenue d'Auderghem (entre la Chasse en Schuman)

12h30 à 18h, interdiction de circulation sur et dans les environs de la zone de formation du défilé :

avenue de Cortenbergh (entre Renaissance et Schuman)

rue Archimède

rond-point Schuman

rue de la Loi (y compris accès tunnel Joyeuse Entrée)

rue Lambermont

Dès 14h et jusque 18h :

place du Trône en surface (aucune interruption dans les tunnels sauf coupure de la sortie Belliard)

avenue des Arts et boulevard du Régent entre Loi et Trône (uniquement en surface)

rue du Luxembourg

rue Montoyer

rue Belliard (y compris la sortie Belliard du tunnel Trône et le tunnel Belliard direction (E40)/Tervuren

Attention : le tronçon de la rue de la Loi entre les rues Ducale et Royale, devant le Parlement, restera fermé jusqu'à la fin du feu d’artifice, en soirée.

Pour la Fête au Parc

Interdiction de circulation, y compris les trams et les bus, dès 5h jusqu'à la fin de la Fête nationale :

place Poelaert (y compris la sortie Poelaert du tunnel Stéphanie qui sera déjà fermée la nuit)

rue des Quatre-Bras

rue de la Régence

place du Grand Sablon

rue Ernest Allard

rue Joseph Dupont

rue Coppens

rue Bodenbroeck

rue de Ruysbroeck

place du Petit Sablon

place Royale

Coudenberg

Mont des Arts

rue Ravenstein

rue Royale (entre Loi et la place Royale)

rue Ducale (entre Loi et Trône)

Pour le Feu d'artifice

De 23h à 23h30 sur la place des Palais.

Attention : le tronçon de la rue de la Loi entre Ducale et Royale, devant le Parlement, restera fermé jusqu'à la fin du feu d’artifice.

Il est fortement déconseillé de se rendre à Bruxelles en voiture ce dimanche !

Transports en commun

La STIB augmentera le nombre et la fréquence des passages des métros, bus et trams le 21 juillet. Certaines lignes seront desservies jusqu'à 1h du matin. Plus d'infos : STIB - Fête nationale

Informations en temps réel

Pour toutes les informations en temps réel le 21 juillet, suivez le compte Twitter de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles : @zpz_polbru