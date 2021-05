Embarras de circulation en provenance du littoral : 26 km de files

Malgré la météo maussade, vous avez été nombreux à vouloir profiter de ce week-end prolongé.

Vous étiez nombreux sur les routes pour le départ mercredi soir et les retours s’accompagnent sans surprise de files ce jour surtout en revenant de la mer.

Suite aux retours du week-end prolongé on observe pas mal de ralentissements sur l’E40 Ostende – Bruxelles :

La circulation avance en accordéon entre Jabbeke et Drongen : Il y a des files sur + /-26 km (retard estimé à + 40 minutes) en direction de Bruxelles.

Circulation dense également plus loin entre Ternat et Grand-Bigard.

Des ralentissements engendrés par des travaux sur l'E411 Luxembourg (L) - Namur entre Ciney et Assesse :

Circulation ralentie sur 6 km + 20 minutes en direction de Namur

D’autres files peuvent également être attendues dans les prochaines heures à d’autres endroits, n’hésitez pas à consulter l’article récapitulatif des "zones à risques".

Mise à jour à 17h00 :

Sur l’E40 Ostende – Bruxelles :

La circulation avance en accordéon entre Oostkamp et Drongen : Il y a des files sur + /-19 km (retard estimé à + 25 minutes) en direction de Bruxelles.

Des ralentissements engendrés par des travaux sur l'E411 Luxembourg (L) - Namur entre Ciney et Assesse :

Circulation ralentie sur 4 km + 15 minutes en direction de Namur

Des ralentissements sur les axes vers Bruxelles -E411 venant de Namur - entre Overijse et Léonard (files sur 6km + 15 minutes)