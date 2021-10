Un camion vient de renverser son chargement de bouteilles et de casiers de bière, apparemment, sur la E42 juste après l'aire de Huy-Héron. Le passage se fait uniquement via la bande de gauche vers Namur et il y a déjà plus de 3 km de circulation à l'arrêt. Le dépannage et le nettoyage sont en cours.

Eviter cette partie d'autoroute.