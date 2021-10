Depuis tôt ce matin, les automobilistes ont été fortement ralentis sur la E411 depuis Daussoulx jusqu'à Eghezée vers Bruxelles soit sur 7 km.

Pourquoi?

Il y a ce chantier entre Daussoulx et Aische-en-Refail, soit sur environ 9,5 km vers Bruxelles. Les bretelles d'accès et de sortie ont été fermées jusqu'à ce matin 6h. A 8h20, deux voies ont été rouvertes et une reste neutralisée vers Bruxelles.

Les files se résorbent doucement.