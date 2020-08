E411: à l'arrêt sur 7 km

Un camion est sur le flanc sur l'E411 Luxembourg - Bruxelles au km 6.7 à hauteur de Wierde. Trois bandes de circulation ont été neutralisées en direction de Bruxelles. A 17h, une voie est rouverte.

Dans l'autre sens, deux bandes de circulation sont toujours fermées vers Luxembourg suite à un poteau qui menace de tomber.

La circulation est à l'arrêt depuis Assesse vers Namur et depuis Champion vers Arlon.

Un chantier qui va durer toute cette semaine

Un chantier est en cours cette semaine sur l'E411 entre Bouge et Loyers dans les deux sens. Il devrait se terminer fin de cette semaine soit ce vendredi 14 août. Deux voies sont neutralisées et on ne roule que via la voie de gauche. Les joints de dilatation du viaduc de Beez sont remis en état.