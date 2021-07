E40 vers la mer : circulation en accordéon

En ce jour de fête nationale, vous êtes nombreux à emprunter l'autoroute de la mer.

L'autoroute est encore chargée sur des dizaines de kilomètres.

Un accident s'est produit à Westrem-Saint-Denis un peu plus tôt en matinée et a été dégagé vers 10h30. Un second a neutralisé la voie de droite à Wetteren jusqu'à 11h20. Les conséquences se font encore ressentir sur des dizaines de km de ralentissements. La circulation se fait en accordéon depuis Wetteren jusqu'à Oostkamp (Bruges).

Evitez la E40 en voiture pour vous rendre à la côte, préférez le Côte-Express, le train direct vers la côte.

Mise à jour : 12h45