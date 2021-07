E40 vers la mer : 30 km de files

En ce jour de fête nationale, vous êtes nombreux à emprunter l'autoroute de la mer.

Du monde et un accident : l'autoroute est fortement chargée

Tout cela provoque plus ou moins 30 km de ralentissements dans lesquels vous perdez facilement plus d'une heure.

Un accident s'est produit à Westrem-Saint-Denis un peu plus tôt en matinée et a été dégagé vers 10h30. Un second a neutralisé la voie de droite à Wetteren jusqu'à 11h20.

Les files restent importantes et débutent à Erpe-Mere, un peu après Alost, vers la mer.

Evitez la E40 en voiture pour vous rendre à la côte, préférez le Côte-Express, le train direct vers la côte.

Mise à jour : 11h30