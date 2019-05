E40 Ostende vers Gand fermée à Bruges: 9 km de files

Un camion s'est couché sur le flanc sur l'autoroute de la mer au km 82.9 à hauteur de Bruges. Celui-ci contenait des cochons, l'autoroute est actuellement fermée en direction de Bruxelles.

Conséquences : la circulation est à l'arrêt depuis Jabbekke, soit sur 9 km, vers Bruxelles et une voie est fermée vers la mer.

Les véhicules doivent quitter l'autoroute à hauteur de l'accident et de l'échangeur de Bruges et sont déviés sur une voie parallèle, avant de pouvoir remonter sur la E40 un peu plus loin. On vous conseille évidemment d'éviter la zone!

Le camion à la base de ces embarras s'est couché sur le flanc vers 9h45 pour une raison inconnue. Les animaux survivants se trouvent encore à son bord et doivent être transférés dans un autre véhicule. Il faudra encore ensuite redresser, puis évacuer le camion accidenté.

Selon le porte-parole du centre flamand de gestion du trafic, il est impossible actuellement de dire combien de temps il faudra pour que la situation revienne à la normale.