E19 dégradée à Jemappes : circulation sur une seule bande

Plusieurs importants nids de poules sont signalés à hauteur de Jemappes sur l'E19 Bruxelles vers Valenciennes. La chaussée fortement dégradée dans la zone de travaux a provoqué deux accidents ce vendredi matin. Le Service Public de Wallonie a décidé de fermer la voie à contre-sens sur 2 kilomètres, entre Mons et Jemappes, dans le chantier vers la France. Dorénavant, la circulation s'effectue uniquement sur la voie latérale, le long de l'autoroute. La chaussée devrait être réparée avant la fin du week-end nous indiquent les agents du SPW.

Des embarras de circulation possibles ce vendredi soir

L'autoroute E19 vers la France est souvent prise d’assaut en fin de journée, particulièrement le vendredi soir. On attend des perturbations plus importantes à cet endroit entre 16h et 19h. Si vous le pouvez, évitez ce secteur.