Deux chantiers sur le ring de Bruxelles en circulation intérieure

Pour le chantier à hauteur de Woluwe-St-Etienne (à la jonction avec l’E40 venant de Liège) : entre le lundi 8 avril (22h) et le dimanche 14 avril (22h) puis du mardi16 avril (22h) au dimanche 21 avril (22h). En journée, une seule voie est fermée, mais durant les nuits des 8, 9, 10, 16 et 17 avril (chaque fois entre 22 heures et 6 heures), 3 voies seront fermées.

Pour le chantier à Tervuren : du vendredi 7 avril au vendredi 19 avril au matin, des travaux d’entretien structurel sont effectués, notamment entre le point de passage à quatre bras et le point de passage Leonard.

Pendant la journée, la circulation se fait sur deux voies réduites. La nuit, il n'y a qu'une seule voie disponible. Les travaux étant réalisés 24 heures sur 24, il est parfois nécessaire de fermer (partiellement) les entrées et les sorties pendant certaines périodes. Des déviations sont mises en place via les complexes voisins d’entrée et de sortie du R0.