Des messages de prévention sur votre Coyote

Depuis ce dimanche, des messages de sécurité ciblés apparaissent sur les boîtiers Coyote (systèmes d'information trafic en temps réel et d'aide à la conduite) ainsi que sur l'application iCoyote. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et cette période implique généralement plus de déplacements sur nos routes. Coyote et François Bellot, le Ministre fédéral de la Mobilité, ont donc trouvé un accord pour renforcer la sensibilisation des automobilistes aux dangers de la consommation d'alcool et de l'usage du GSM au volant, deux causes majeures d'accidents.

Les deux nouveaux messages s'inscrivent dans la continuité des campagnes de prévention habituelles. Chaque jour, l'utilisateur reçoit ces avertissements au démarrage de son boitier ou de l'application. Cette action se poursuivra jusqu'au 15 janvier prochain.