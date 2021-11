Des files sont provoquées par des barrages filtrants à Bruxelles

Dernière mise à jour : 10h35

Plusieurs actions sont en cours dans la capitale (une manifestation des chauffeurs Uber et des barrages filtrants effectués par la Police) et on observe de gros embarras de circulation :

sur l’E40 venant de Liège entre Reyers et l'Avenue Cortenberg

entre les tunnels Rogier et Arts Loi en direction du Midi

sur l'avenue de Tervueren et la rue de le Loi.

De plus, les tunnels Tervueren, Cinquantenaire et Loi sont fermés vers le Centre

Il est fortement conseillé d’éviter la voiture pour circuler vers et dans Bruxelles ce matin.