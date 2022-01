Des changements dans vos transports à Bruxelles

Bonne nouvelle, pour commencer l’année 2022, la Stib a augmenté le nombre de trajet sur les lignes de métro 2 et 6. Durant l’heure de haute fréquentation, un métro est désormais prévu toutes les 2 minutes 30 sur le tronçon commun entre Elisabeth et Simonis et toutes les 5 minutes entre Simonis et Roi Baudouin, cela correspond à 20% de capacité en plus par rapport à la mi-2021.

Cette amélioration est possible grâce à l'arrivée des nouvelles rames M7 sur le réseau. Les utilisateurs des lignes 2 et 6 bénéficient, à présent, de près de 3.000 places supplémentaires par heure et par sens en heure de pointe par rapport à la mi-2021. Cette augmentation va considérablement améliorer le confort des passagers.

La Stib espère aussi commencer, d’ici la fin de l’année, le chantier du futur tram 10 qui fera la liaison entre Neder-over-Heembeek et le centre-ville. Un autre projet est la création de la nouvelle ligne de bus 73 qui permettra d’augmenter d’encore 10% la capacité du réseau.