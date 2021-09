Des alternatives de mobilité pour apaiser la ville de Liège

Pour contribuer à désengorger la Ville de Liège durant la réfection provisoire des tunnels de la liaison E25-E40/A602 impactés par les inondations, des nouvelles mesures sont prises pour inciter les citoyens à privilégier les transports en commun pour se déplacer dans la Cité ardente. L'ampleur des défis à relever suite aux dégâts causés par les inondations est colossale. Les équipes techniques et de terrain, à tous les niveaux de pouvoir, font leur maximum pour déblayer, nettoyer, sécuriser et reconstruire les routes et les tunnels ainsi que les ponts et berges touchés par la crue du mois dernier. Dans ce contexte, une attention toute particulière est accordée aux tunnels de la liaison E25-E40/A602 qui ont subi de lourds dommages (voir annexe). Chaque jour, cette liaison E25-E40/A602 est empruntée par 70.000 à 90.000 véhicules. Actuellement, les flux autoroutiers interrompus sur ce tronçon sont reportés sur les voiries de l’agglomération liégeoise, ce qui engendre une congestion inévitable.

2 images Les chiffres-clés © Tous droits réservés

SNCB : PRIVILÉGIER LE TRAIN À LA VOITURE

Dès le 1er septembre, les parkings des gares d’Angleur, Ans et Esneux pourront servir de parking de délestage. Les usagers pourront donc y laisser leur voiture et prendre le train pour se rendre à l’intérieur ou à l’extérieur de la ville. Ces parkings totalisent près de 475 places de stationnement.



Pour les habitants résidant près de Liège dans les vallées de la Vesdre et de l’Ourthe, la SNCB dessert 12 gares en plus de celles d’Esneux et d’Angleur du lundi au dimanche, à savoir les gares de Rivage, Poulseur, Hony, Mery, Tilff, Verviers-Central, Pepinster, Nessonvaux, Fraipont, Trooz, Chaudfontaine et Chênée.



L’offre ferroviaire est rétablie à Chênée, Chaudfontaine, Trooz, Fraipont et Nessonvaux dès le 1er septembre et sera pleinement remise en service dès le lundi 13 septembre à l’approche de la rentrée des hautes écoles et des universités. Entre Nessonvaux et Pepinster, l’offre ferroviaire est remplacée par un bus spécial affrété par la SNCB.



Chaque jour, il reste encore 48.000 places disponibles dans les trains entre Liège et les vallées de la Vesdre et de l’Ourthe dont plus de 3.000 durant les heures de pointe le matin vers Liège et le même nombre depuis Liège en fin d’après-midi.

TEC : UNE OFFRE DE BUS RENFORCÉE

Le parking P+R de Vottem (accessible via la E313 ou l’A3) qui comptabilise près de 120 places de stationnement, est également mis à la disposition des automobilistes. La nouvelle ligne de bus 39, lancée par le TEC à partir du 1er septembre, leur permettra de rejoindre gratuitement le centre-ville, et ce jusqu’à la mi-octobre.

De plus, le TEC a veillé à renforcer l’offre de lignes Express dès le 1er septembre : ligne Express E20, qui relie Marche/Marloie à Liège en passant par le Sart-Tilman : un bus par heure et par sens, toute la journée ;

ligne Express E69 (l’ancienne 1011) entre Arlon, Bastogne, Houffalize et Liège : un bus par heure et par sens, toute la journée. Enfin, la ligne 158 qui relie Chênée au Sart-Tilman sera mise en service le 1er septembre.

LIBRE PARCOURS ET TRANSPORT À LA DEMANDE POUR LES SINISTRÉS