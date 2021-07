Départs en vacances : le point sur le trafic en temps réel ce samedi

Quelle est la situation à 10h20?

Belgique:

E411 à éviter juste avant Tellin vers Namur : il y a 4 km de files suite à un accident à Tellin vers Bruxelles. Vous roulez via la voie d'arrêt d'urgence (+ 30 min).

Il faut aussi parler de deux chantiers sur la E42 qui risquent de provoquer du retard : celui de Verlaine-Fleurus vers Mons (vers la France) et celui à hauteur de Wanze-Huccorgne vers Namur et vers Liège.

France:

L'A10 est déjà chargée entre Paris et Orléans : + de 30 km de ralentissements en tout dans lesquels on perd plus d'une heure. Il y a des travaux juste avant Orléans.

L'A7 est également chargée entre Lyon et Orange.

Au Luxembourg:

Pour le moment, il n'y a pas d'embouteillage à signaler.

En Allemagne:

Le trafic est dense sur l'axe Würzburg - Munich - Salzbourg : + de 3 heures perdues de Munich jusqu'à la frontière autrichienne.

Petit rappel lorsque vous faites de longs trajets : pensez à faire des pauses et prendre l'air toutes les deux heures.