Départs en vacances : du monde sur la route dés ce soir

Sur le territoire belge

En Belgique la circulation sera dense avec risque de bouchons sur la E40 Bruxelles-côte et sur la E411 Bruxelles-Ardennes dans le sens des départs les vendredi après-midi et soir et le samedi matin.

Retours ce dimanche en Belgique

Dans le sens de retours, des files sont à craindre en direction de l’intérieur du pays le dimanche soir. Notamment sur l'E40 Ostende vers Bruxelles et sur les axes menant au ring de Bruxelles. Notez que ce dimanche, les pluies risquent de compliquer la situation.