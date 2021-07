Départ en vacances : codes couleurs, météo et axes à éviter

Afin que vos vacances commencent au mieux, voici quelques petites infos trafic concernant votre itinéraire de départ et de retour. Vous trouverez ci-dessous : les codes couleurs, la météo de votre week-end et certains axes à éviter.

Les codes couleurs : Europe Assistance parle d'une circulation très dense

Code rouge ce vendredi soir pour ce quatrième weekend de juillet qui s’annonce très dense dans le sens des départs avec un risque d'embouteillage sur nos routes, et un risque de congestion en traversant les chantiers/perturbations (cliquez sur le lien pour les détails sur les chantiers actuels), en approchant les zones touristiques et au passage des frontières. Il faudra s’attendre à beaucoup de ralentissements vers la mer, vers l’Ardenne et la France.

Code rouge ce samedi pour les départs et les retours sur les grands axes touristiques et autour des grandes agglomérations en Belgique mais aussi en France. Il faut s’attendre à être particulièrement ralentis du côté de Paris, Bordeaux et Lyon ; mais aussi aux postes frontières avec l’Espagne et sur l’A10 et sur l’A7, l’autoroute du soleil. Pour l'Allemagne, la Suisse, L'Italie, L'Espagne et le Portugal : là aussi, le code est orange mais rouge sur les grandes agglomérations et axes touristiques.