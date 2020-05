Déconfinement en Belgique suite à la crise du coronavirus: réouverture des auto-écoles

C'est décidé les auto-écoles et les centres de conduite agréés pourront rouvrir à partir de ce lundi 11 mai et ce pour toutes les catégories de permis.

La réouverture des centres d'examen quant à elle se fera en deux temps:

Dans un premier temps, dès ce lundi 11 mai

Reprise des examens théoriques du permis de conduire et du test de perception des risques;

Reprise des examens pratiques du permis de conduire sur terrain isolé à la circulation et voie publique des catégories A et D;

Reprise des examens théorique et pratique de réintégration du permis B des déchus avec permis;

Reprise des épreuves sur terrain isolé de la circulation uniquement pour les catégories BE, C et G.

Dans un second temps (pour une date encore inconnue)

Reprise globale des examens du permis de conduire, en ce compris les catégories B, BE, C et G.

Cette reprise d’activité devra se faire à condition de respecter des règles strictes qui seront communiquées rapidement.