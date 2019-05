De nombreux embarras sur les routes à l'aube de ce WE prolongé

Vous êtes probablement nombreux à prendre la route en ce début de week-end prolongé et les conséquences n'ont pas tardé à se faire sentir.

Plusieurs accidents se sont produits sur le ring de Bruxelles; d'une part, en extérieur, à Wezembeek vers Zaventem et d'autre part, en intérieur à Forest et plus loin à Grand-Bigard vers Zaventem.

La circulation est évidemment très chargée tant en intérieur qu'en extérieur.

A cela, il faut ajouter un accident impliquant plusieurs camions sur l'E40 Liège/Aix à hauteur de Thimister. La chaussée est fermée et les files s'allongent.

A 17h, on enregistre 6 km de files vers l'Allemagne et une déviation a été mise en place par le parking.

Si vous vous rendez au littoral, sachez qu'un chantier en cours sur l'E40 Gand/Ostende à hauteur de Jabbeke provoque environ 30 minutes de retard vers Ostende

Dans la plupart des chantiers en cours, on signale une quinzaine de minutes de retard.

Enfin, à Bruxelles, suite à la fermeture du tunnel Léopold 2 dans les deux sens, d'importantes files se sont formées.

Vers 17h20, on nous a signalé la réouverture de ce tunnel.