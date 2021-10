De nombreux accidents cet après-midi

De fortes chutes de pluie sont signalées sur certaines régions du pays. Adaptez votre conduite aux conditions météo !

Plusieurs accidents à signaler :

- un accident sur l’E40 Liège – Bruxelles au km 95.5 à hauteur de Haut-Sarts, les voies de gauche et centrale sont neutralisées en direction de Bruxelles, 4 voitures et 1 camion impliqués; Passage uniquement bande droite +50min en direction de Bruxelles - files vers Aix +30min depuis Awans; files vers Bruxelles + 50min depuis Barchon

- un accident sur l’E25 Maastricht (NL) – Liège au km 4.2 à hauteur d’Argenteau, la bande de gauche est neutralisée en direction de Liège ;

- un accident impliquant une moto et une voiture sur l’E25 Maastricht (NL) – Liège à hauteur de Jupille. Une bande de circulation est neutralisée en direction de Maastricht ;

- des ralentissements vers le centre de Liège depuis Kinkempois, on relève des files sur 1km (+20min) en direction du centre de Liège ; depuis Angleur on relève des files sur 2km (+30min) en direction du centre de Liège ; depuis Grivegnée on relève des files sur 1.5km (+20min) en direction du centre de Liège

Le centre de la cité ardente est totalement saturé.

- des ralentissements engendrés par des travaux sur l’E411 Arlon – Namur à 17h52 on relève des files depuis Léglise sur 7km (+35min) en direction de Namur ;

des ralentissements aussi sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure entre Wezembeek et Grand-Bigard +1HR

en circulation intérieure, entre Hal et Woluwe St Etienne +30min, entre entre Woluwé-St-Etienne et Ittre +30MIN