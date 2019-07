De longues files vers la mer suite à un accident

Dernière mise à jour: 12h10

Le beau temps est là, la chaleur se fait de plus en plus forte, ce qui vous a sûrement donnez l'envie d'aller vous rafraîchir à la côte. Un peu plus de vent et l'opportunité de se baigner, cela fait toujours du bien quand les températures atteignent voire dépassent les 30° à l'ombre.

Malheureusement, un accident s'est produit en fin de matinée sur l'autoroute E40 qui relie Bruxelles à Ostende.

Peu après midi, la chaussée a été libérée mais les files restent importantes en direction de la mer.