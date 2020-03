COVID 19 : Pharmacies, banques... ce qui change

Dernières news

Vous êtes BLOQUE A L'ETRANGER ou une personne de votre entourage est dans ce cas ? Le ministre des Affaires Etrangères Philippe Goffin a invité les personnes coincées à l’étranger à s’inscrire sur le site www.travellersonline.diplomatie.be rappelant que ces personnes doivent avant tout contacter en premier lieu leur tour-opérateur, leur organisme de voyage ou leur compagnie aérienne.

THALYS : La compagnie de trains à grande vitesse Thalys va encore réduire son offre, a-t-elle annoncé dans un communiqué. Dès ce jeudi, seuls 25 % des trains rouleront. Dès aujourd'hui donc, Thalys ne prévoit que quatre aller-retour Paris-Bruxelles et deux aller-retour entre Paris et les Pays-Bas (avec des arrêts en Belgique), ainsi que deux aller-retour entre Paris et l’Allemagne (avec des arrêts en Belgique). Les trains vers Marne-La-Vallée et Paris-Charles de Gaulle ainsi que les trains Izy sont supprimés.

TEC : En région liégeoise, à partir de ce vendredi 20 mars, la ligne de bus TEC 88 va desservir la nouvelle clinique liégeoise de Montlégia. Un nouvel arrêt de bus se situe proche de l’entrée de l’hôpital.

Depuis notre entrée en confinement, on le sait il est toujours permis de se rendre à la BANQUE en cas de nécessité. Notez que la société ING a annoncé qu’elle fermait dès aujourd'hui la moitié de ses agences à cause du COVID 19. Les clients auront encore accès à 300 agences sur les 618 existantes. Les clients ne pourront y entrer qu’un seul à la fois.

A Bruxelles, le STATIONNEMENT est gratuit en voirie jusqu'à nouvel ordre. Notez que les centres de contrôle technique sont fermés. Si vous deviez présenter votre véhicule, le délai est prolongé.

De leur côté les PHARMACIENS demandent que les visites dans les officines se limitent aux cas urgents et nécessaires. Ils invitent les citoyens à les contacter au maximum par téléphone.

Les plus de 200 RECYPARCS répartis sur le territoire wallon sont fermés depuis hier et ce jusqu’à nouvel ordre, a indiqué le cabinet de la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier.

Rappel de ce qui reste ouvert durant cette période de crise :

- Les magasins d’alimentation et notamment les supermarchés. À raison d’une personne par 10m² et pour une durée maximale de 30 minutes. Les supermarchés sont approvisionnés en suffisance, il est donc inutile de se ruer sur les stocks.

- Les magasins d’alimentation pour animaux,

- Les pharmacies,

- Les crèches,

- Les coiffeurs à raison d’un seul client à la fois dans le salon,

- Les stations-service,

- Les librairies,

- Les bureaux de poste,

- Les banques,

- Les gares et les aéroports,

- Les magasins de nuit qui devront cependant fermer à 22h,

- Les entreprises dans lesquelles le télétravail est impossible mais où la distanciation sociale est possible.

Rappel de ce qui est fermé actuellement :

- Les magasins non-alimentaires comme les magasins de vêtements, mais généralement, les e-shops sont disponibles.

- Les bars et restaurants. Malgré tout, les services de take-away et de livraison sont tout à fait possibles,

- Les discothèques,

- Les marchés,

- Les salles de sport,

- Les espaces TEC. Pour vous procurer votre titre de transport, vous avez toujours la possibilité d’aller sur l’e-shop ou à une borne.