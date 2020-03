COVID 19 : le point à l'approche du week-end sur ce qui est permis ou non

Les toutes dernières news

Nous approchons du week-end et apparemment, malgré les mesures de confinement strictes adoptées par le gouvernement, nombreuses sont les personnes qui prennent la route de la côte. Inutile de prendre votre voiture pour tenter de rejoindre le littoral. La police bloque à présent les accès. Si vous ne vivez pas ou ne travaillez pas dans la zone de police "Westkust" (Coxyde, La Panne et Nieuport) vous ne pourrez pas passer. Y compris si vous possédez une résidence secondaire.

Les seconds résidents ne sont pas non plus autorisés à rejoindre l’Ardenne.

La compagnie aérienne RYANAIR a annoncé la suspension à partir du 24 mars de la quasi-totalité de ses vols en raison des restrictions de déplacements en Europe désormais quasi à l’arrêt face à l’épidémie de coronavirus. Le transporteur irlandais explique dans un communiqué qu’à partir de mardi il ne maintiendrait qu’un très petit nombre de vols entre le Royaume-Uni et l’Irlande.

Vous êtes BLOQUÉ A L'ETRANGER ou une personne de votre entourage est dans ce cas ? Le ministre des Affaires Etrangères Philippe Goffin a invité les personnes coincées à l’étranger à se manifester, rappelant que ces personnes doivent avant tout contacter en premier lieu leur tour-opérateur, leur organisme de voyage ou leur compagnie aérienne.

Ouvert ou fermé?

Ce qui est ouvert et dans quelles conditions :

- Les magasins d’alimentation et notamment les supermarchés. À raison d’une personne par 10m² et pour une durée maximale de 30 minutes. Les supermarchés sont approvisionnés en suffisance, il est donc inutile de se ruer sur les stocks.

- Les magasins d’alimentation pour animaux,

- Les pharmacies, mais les pharmaciens demandent que les visites dans les officines se limitent aux cas urgents et nécessaires. Ils invitent les citoyens à les contacter un maximum par téléphone.

- Les crèches,

- Les coiffeurs à raison d’un seul client à la fois dans le salon,

- Les stations-service,

- Les librairies,

- Les bureaux de poste mais B-Post a annoncé qu’elle suspendait l’envoi de courriers et de colis en dehors de l’Union Européenne,

- Les banques mais notez que la société ING a annoncé qu’elle fermait dès aujourd'hui la moitié de ses agences à cause du COVID 19. Les clients auront encore accès à 300 agences sur les 618 existantes. Un seul visiteur à la fois sera toléré dans la banque.

- Les gares et les aéroports,

- Les magasins de nuit qui devront cependant fermer à 22h,

- Les entreprises dans lesquelles le télétravail est impossible mais où la distanciation sociale est possible.

Dans tous les cas (sauf chez le coiffeur évidemment) une distance de sécurité d’1m-1,5m est obligatoire.

Ce qui est fermé :

- Les magasins non-alimentaires comme les magasins de vêtements, mais généralement, les e-shops sont disponibles.

- Les bars et restaurants. Malgré tout, les services de take away et de livraison sont possibles la plupart du temps,

- Les discothèques,

- Les marchés,

- Les salles de sport,

- Les espaces TEC. Pour vous procurer votre titre de transport, vous avez toujours la possibilité d’aller sur l’e-shop ou à une borne,

- les recyparcs de Wallonie.

Roule ou ne roule pas?

Ce qui roule et dans quelles conditions :

Tout roule. Les transports en commun, les déplacements en voiture sont autorisés. Vous pouvez également vous déplacer à vélo, en patin à roulettes, en trottinette (électrique ou non), en skateboard si vous le désirez mais certaines conditions sont tout de même à respecter : le déplacement doit être essentiel ! Si vous utilisez un moyen de transport partagé, n’hésitez pas à porter des gants ou à désinfecter votre véhicule avant de l’utiliser.

Les bus :

La TEC :

À l’heure actuelle, 90% des parcours du réseau TEC sont assurés. Néanmoins, avant tout déplacement, le TEC rappelle à ses clients de consulter régulièrement mises à jour sur leur site internet. La société de transports en commun signale également qu’elle a élargi ses horaires sur sa page Facebook afin de répondre le plus rapidement possible aux questions des usagers (entre 6h30 et 18h30).

Les circuits de transports scolaires sont temporairement suspendus.

Depuis ce midi, le nombre de passagers à bord est limité 10-13 personnes par bus. Les voyageurs sont priés de conserver une distance minimale de 1,5 mètre entre les passagers et de n’occuper qu’une banquette sur deux.

La validation n’est temporairement plus obligatoire et la montée à bord des véhicules TEC se fait uniquement par l’arrière. Cependant, n’oubliez pas que vous devez disposer d’un titre de transport valable lors de vos déplacements.

La STIB

La société bruxelloise diminue son offre de transport. Toutes les lignes restent exploitées mais à une fréquence de 2/3 par rapport à une situation normale. Les horaires sont adaptés et mis à jour en temps réels sur les afficheurs d’attente, l’application mobile et le site internet. Ici aussi, un nombre limité de personnes est par véhicule, on parle de 5 à 12 personnes par bus, une vingtaine de personnes par tram et entre 60 et 80 personnes par métro. Notez que les lignes NOCTIS ne circuleront pas les vendredi et samedi soir. La société est confrontée à un taux d’absentéisme assez important puisque 30% des collaborateurs sont désormais en maladie.

Les trains

Depuis lundi déjà, la plupart des trains P (c’est-à-dire les trains en heure de pointe) vers et depuis Bruxelles sont supprimés. Depuis hier, certains trains vers la France sont également supprimés. Vous aurez d’ailleurs besoin d’une attestation reprenant une raison valable de vous rendre sur le territoire français. Pour prendre connaissance des changements d’horaire, des suppressions éventuelles de trains ou pour planifier votre trajet, vous pouvez vous rendre sur l’application mobile de la SNCB ou sur son site internet.

THALYS : La compagnie de trains à grande vitesse Thalys va encore réduire son offre, a-t-elle annoncé dans un communiqué. Dès ce jeudi, seuls 25 % des trains rouleront. Dès aujourd'hui donc, Thalys ne prévoit que quatre aller-retour Paris-Bruxelles et deux aller-retour entre Paris et les Pays-Bas (avec des arrêts en Belgique), ainsi que deux aller-retour entre Paris et l’Allemagne (avec des arrêts en Belgique). Les trains vers Marne-La-Vallée et Paris-Charles de Gaulle ainsi que les trains Izy sont supprimés.

EUROSTAR a décidé de supprimer une vingtaine de trains supplémentaires en raison de l'épidémie de coronavirus, a indiqué hier la porte-parole de la compagnie Stefanie Van Mierlo. En début de semaine, Eurostar avait déjà annoncé la suppression de plusieurs trains entre le 21 et le 26 mars.

Les taxis:

Ils roulent même s’ils sont boudés par la population. La fédération bruxelloise des taxis, annonce la confection pour les chauffeurs qui le souhaitent un dispositif à installer entre le conducteur et le chauffeur, permettant de réduire fortement le risque éventuel de contamination au Covid-19. La distanciation sociale est également d’application, une distance d’1m à 1,5m est impérative.

Du côté des avions

Beaucoup de vols ont été annulés. Si certaines compagnies aériennes ont momentanément cessé toute activité, d’autres volent encore mais annulent certains vols. Les voyages non essentiels étant fortement déconseillés. Des voyageurs sont pour l’instant bloqués à l’étranger et vont devoir être rapatriés. De nombreux tour-opérateurs annulent des voyages… le mieux est de se renseigner auprès des compagnies aériennes ou des agences de voyages.

Possible ou pas possible?

- Échanger les enfants dans le cadre d’une garde alternée ?

POSSIBLE si l’enfant et les personnes qui doivent le garder sont tous en bonne santé. Le tout est une question de bon sens. Si l’enfant est malade, il serait malvenu de le déplacer. De même si la personne qui doit accueillir l’enfant est souffrante, il est préférable de ne pas exposer le jeune à une maladie.

- Faire une fête de famille ?

PAS POSSIBLE. Les autorités nous demandent de limiter au maximum les interactions entre les personnes.

- Faire du sport ?

POSSIBLE et même encouragé tant que l’activité sportive est pratiquée en extérieur, seul (ou accompagné d’une personne maximum), près de chez soi et pour une durée raisonnable.

- Se balader en famille ?

POSSIBLE et même encouragé contrairement à ce qu’on a pu entendre hier soir, les balades en famille pour les membres d’une famille vivant sous le même toit sont autorisées. Autant que faire se peut, une distance d’1m – 1,5m est recommandée. Dans ce contexte également, il est demandé que ces sorties soient effectuées près de chez soi et pour une durée raisonnable.

Notez que le soleil va briller dans les prochains jours, ce sera justement l'occasion de sortir et de faire le plein de vitamine D. Cette vitamine est naturellement synthétisée par le corps humain grâce aux UVB et elle va activer, booster le système immunitaire. Elle aide donc à lutter contre les bactéries et les virus.

- Ne pas payer son parking à Bruxelles et à Nivelles ?

POSSIBLE aussi étonnant que cela puisse paraître. Les 19 communes bruxelloises et la ville de Nivelles ont décidé de ne plus faire de contrôle des payements aux horodateurs pour le stationnement durant la période de confinement. On rappelle que le code de la route reste de mise. Donc pas de stationnement interdit, gênant ou sur les places réservées aux personnes à mobilité réduite. D'autres villes vont certainement suivre cette application très prochainement.

- Rouler dans le Bois de la Cambre?

PLUS POSSIBLE. Le bourgmestre Philippe Close a annoncé que la circulation automobile y sera interdite pour donner plus d’espace aux visiteurs et permettre une meilleure distanciation entre les personnes.