COVID 19 : bus, trains, trams, avions. Quelles mesures prises ?

Dans les bus on monte à l’arrière

A partir de demain mercredi, De Lijn va restreindre son service et réduire de 14% son offre de bus et de 10% celle des trams. De Lijn veillera néanmoins à ce que les lignes desservant les hôpitaux soient encore fréquemment assurées. Ce sont surtout les trajets de ramassage scolaires qui sont logiquement restreints et se mettent en rythme de vacances vu la suspension des cours.

Du côté de la STIB, la vente de titres de transport à bord des trams et bus est supprimée. Cette décision est valable jusqu’au 5 avril. Les voyageurs doivent désormais acheter leur ticket aux bornes GO ou aux bootik et kiosk. Seuls les paiements par cartes bancaires sont acceptés. La montée par l'arrière du véhicule est en vigueur jusqu'au 5 avril.

Les TEC suivent aussi le mouvement. Vous devez posséder un titre de transport en cours de validité avant tout déplacement. Les lignes régulières continuent à circuler. La montée par l’arrière des véhicules est en vigueur jusqu’au 18 avril prochain.

Du côté de la SNCB

Pour rappel, nonante trains P de et vers Bruxelles sont supprimés depuis ce lundi.

Les avions

Le groupe Air France-KLM va réduire son activité de 70% à 90% lors des deux prochains mois au moins, en raison des restrictions de déplacement et de la baisse de la demande face à la propagation du coronavirus.

Ryanair va réduire de 80% ses vols pour le mois d'avril et de mai. La compagnie low cost n'exclut pas une mise au sol de tous ses avions durant ces deux mois.

Chez Brussels Airlines, "on n'exclut également pas" ce scénario d'arrêt complet des opérations, même s'il n'est "pas à l'ordre du jour" pour le moment.

Pour tout complément d’information sur un vol ou connaître son statut, il est impératif de consulter le site web des compagnies aériennes :