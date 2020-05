Coronavirus en Belgique : tout ce qui change pour les transports en commun dès ce 4 mai

On rappelle aussi que la montée à bord des véhicules TEC se fait uniquement par l’arrière. Cependant, le TEC rappelle à ses voyageurs qu’ils doivent posséder un titre de transport valable avant tout déplacement.

La priorité reste aux "métiers prioritaires" comme infirmiers, soignants, caissiers etc. "Nous conseillons toutefois aux gens de se déplacer par leurs propres moyens (à pied, vélo, voiture). Et de laisser les places à ceux qui en ont besoin pour travailler" a expliqué la Première ministre.

De plus, une bâche est placée de manière à séparer le conducteur du reste du véhicule.

Les bus continueront de rouler sur base des horaires établis pour les périodes de vacances scolaires . Cette mesure concerne l’ensemble du réseau TEC et sera d’application jusqu’à l’ouverture progressive des écoles prévue le 18 mai .

A partir de ce lundi 4 mai le port du masque y est obligatoire pour tous les voyageurs âgés de plus de 12 ans, que ce soit aux arrêts ou dans les véhicules. Un masque ou tout moyen de se couvrir la bouche et le nez, a précisé la Première ministre Sophie Wilmès lors de la conférence de presse du vendredi 24 avril.

Pour rappel, les voyageurs doivent monter à bord des véhicules par la porte arrière et la vente de tickets reste suspendue à l’intérieur des véhicules, mais il faut tout de même se munir d’un titre de transport valable.

De manière générale, la STIB recommande d’effectuer uniquement les déplacements nécessaires , d’ éviter autant que possible les heures de pointe et de garder ses distances .

N’hésitez pas à toujours consulter les informations en temps réel sur les afficheurs de temps d’attente, l’application mobile et le site web .

Tout comme pour le TEC en Wallonie, le port du masque est également obligatoire dans les transports en commun bruxellois pour tous les passagers à partir de 12 ans. Cette obligation s’applique à l’intérieur du véhicule mais aussi dans les stations et aux arrêts en surface.

SNCB

À partir d’aujourd’hui, presque tous les trains circulent de nouveau, avec un horaire parfois adapté, sur l’ensemble du réseau ferroviaire pour répondre aux besoins de transport des voyageurs concernés. Le port du masque devient également obligatoire tant en gare que sur les quais et dans les trains. À l’intérieur des gares, des affiches rappelleront aux voyageurs de maintenir une distance sociale et de porter un masque. Dans les escaliers et les escalators, les voyageurs sont priés de ne pas se dépasser.

Certains trains ne circulent toujours pas durant les heures de pointe essentiellement vers et depuis Bruxelles, mais aussi les mercredis midi et dimanches soir.

Concernant les trains transfrontaliers, plusieurs trains assurent la liaison avec

les Pays-Bas :

IC Bruxelles-Midi – Amsterdam (circule uniquement entre Anvers-Central et Rotterdam)

S43 Hasselt/Liège-Guillemins – Maastricht (circule uniquement entre Hasselt/Liége-Guillemins et Visé)

la France :

IC Courtrai – Lille Flandres (À partir du 11 mai, certains de ces trains circuleront à nouveau)

IC Tournai – Lille-Flandres (À partir du 11 mai, ces trains circuleront à nouveau)

IC Namur – Charleroi – Maubeuge

IC Mons – Aulnoye

et le Luxembourg : un train par heure circule entre Athus et Luxembourg.

Afin de respecter au mieux la distanciation sociale, la composition des trains est désormais maximale. Cependant, la SNCB conseille d’étaler un maximum les déplacements et de privilégier des trajets durant les heures creuses (après 9h par exemple, et, en fin de journée, avant 16h ou après 18h).

Un titre de transport valable reste nécessaire pour voyager en train. Les guichets restent ouverts dans 70 gares réparties géographiquement sur tout le territoire, tandis que les autres gares sont fermées.

Afin de permettre à tous les voyageurs d'être bien équipés, des masques en tissu et du gel hydroalcoolique seront bientôt en vente dans 80 gares du pays.

La SNCB rappelle également qu’elle nettoie quotidiennement ses trains et ses gares, avec une attention particulière pour les surfaces avec lesquelles les voyageurs sont en contact telles que les tablettes, poignées, poubelles, automates de vente, rampes, etc.