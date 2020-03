Coronavirus en Belgique: le point sur ce qui roule, ce qui vole, ce qui est permis ou non

Le TEC passe en horaires de vacances jusqu'au 18 avril. Cette mesure sera d'application dès ce mercredi dans les zones de Charleroi, de Namur-Luxembourg et du Hainaut. Dans la zone Liège-Verviers, elle entrera en vigueur jeudi. Les lignes vers les hôpitaux sont renforcées afin de permettre au personnel soignant de rejoindre son lieu de travail,

Le nombre de passagers à bord est désormais limité. Les voyageurs sont priés de conserver une distance minimale de 1,5 mètre entre les passagers et de n'occuper qu'une banquette sur deux.

Par conséquent, il est demandé aux voyageurs de ne plus monter à bord des véhicules si les limites suivantes sont atteintes :

5 passagers maximum pour un bus standard ;

12 passagers maximum pour un bus articulé ;

15 passagers maximum pour un tram.

Si tel est le cas, et dans la mesure du possible, les véhicules afficheront le message "Complet".

La validation n'est temporairement plus obligatoire et la montée à bord des véhicules TEC se fait uniquement par l'arrière. Cependant, le TEC rappelle à ses voyageurs qu'ils doivent posséder un titre de transport valable avant tout déplacement.

Sur le rail :

La circulation des trains vers et depuis la Belgique est fortement perturbée, il n'y a plus de TGV entre Bruxelles et la France.

Le dernier train à grande vitesse est parti vendredi dernier de Bruxelles-Midi en direction de Lyon, en France. La suspension de cette ligne est valable pour une durée indéterminée.

Le trafic des trains IC depuis et vers le nord de la France est également perturbé. Entre Tournai et Lille, seuls 30% des trains circulent. Il n'y a pas de trains entre Mons et Aulnoye ni entre Namur et Maubeuge. Entre Courtrai et Lille, 80% des trains circulent.

Les trains de nuit de la compagnie autrichienne ÖBB continuent à rouler, mais uniquement la ligne Bruxelles-Vienne et non celle vers Innsbruck.

Le train Benelux des chemins de fer néerlandais sont uniquement maintenus entre Anvers et Rotterdam, et ce une fois par heure.

On a appris aussi que seuls 15% des trains Thalys continueraient à rouler.

Eurostar réduit aussi considérablement son offre. Pour l'instant, deux trains par jour font l'aller-retour entre Bruxelles et Londres, et trois entre Paris et Londres.

Du côté de la SNCB :

Concrètement, entre un à deux trains IC circule(nt) par heure, tandis que deux à trois trains L et S sont assurés durant les heures de pointe. Après 20h00, de nombreux trains sont supprimés, réduisant drastiquement l'offre ferroviaire. La SNCB et Infrabel assurent qu'il y aura assez de place à l'intérieur des trains pour maximiser la distance entre les voyageurs, le taux d'occupation actuel se situant entre 8 et 10%. La SNCB rappelle qu'elle nettoie quotidiennement ses trains et ses gares, avec une attention particulière pour les surfaces avec lesquelles les voyageurs sont en contact telles que les tablettes, poignées, poubelles, automates de vente, rampes, etc.

Aéroport de Charleroi:

L'aéroport de Charleroi a fermé ses portes. Plus aucun avion n'atterrit ou ne décolle. L'aéroport sera fermé jusqu'au 5 avril inclus au moins. Seuls les vols sanitaires, les vols d'État et ceux de maintenance transiteront encore par Charleroi durant cette période.

Aéroport de Zaventem :

L'aéroport de Bruxelles Zaventem s'attend d'ici la fin de cette semaine à ne plus accueillir que 5% des vols passagers prévus, tant à l'arrivée qu'au départ du terminal.

Brussels Airlines suspend temporairement tous ses vols jusqu'au 19 avril.

Emirates, a annoncé la suspension de tous les vols commerciaux pour deux semaines à partir de ce mercredi 25 mars

TUI annule tous les départs en avion jusqu'au 30 avril inclus.

Ryanair a suspendu la quasi-totalité de ses vols depuis ce mardi 24 mars. La compagnie ne maintient qu'un tout petit nombre de vols entre la Grande-Bretagne et l'Irlande.

Frontières:

La police effectue des contrôles stricts au niveau de toutes ses frontières avec la France, le Luxembourg, l'Allemagne et les Pays-Bas. Des contrôles ont lieu à la frontière avec les Pays-bas et provoquent de légers retards.

Salons de coiffure :

Le gouvernement fédéral a décidé hier de la fermeture des salons de coiffure jusqu’au 5 avril, a annoncé le cabinet de la Première ministre Sophie Wilmès.

Magasins d'alimentation :

Désormais, ceux-ci peuvent être ouverts de 7 à 22 heures, et non plus 20 heures comme auparavant. Le but : faire en sorte que tout le monde puisse aller faire ses courses tout en respectant la moins grande affluence nécessaire à la distance sociale.

Les enfants à l'école cet été ?

L’idée d’envoyer les enfants a l’école pendant les grandes vacances a été lancée par l’économiste Geert Noels pour favoriser la relance économique. Et certains semblent déjà avoir considéré que cette décision était acquise. Mais entre une idée et la réalité, il y a un pas qui n’est pas du tout franchi.

Selon le cabinet de la ministre de l’éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir, "cela n’est pas du tout à l’ordre du jour. On ne planche pas du tout sur cette idée et on n’y a même pas encore réfléchi. Cela est beaucoup trop prématuré. Le conseil national de sécurité (CNS) a décidé la suspension des cours jusqu’au 4 avril. On verra ce qui se passe d’ici Pâques et la prochaine étape sera de réfléchir aux mesures à prendre après les vacances de Pâques. On verra alors ce que préconise le CNS".

Ce qui est permis ou non :

Il est interdit de :

- se rassembler dans les parcs, bois, halages, autres lieux public.

- prendre son vélo ou sa voiture pour se déplacer loin de chez soi dans un parc, bois, forêt pour se balader ou faire du sport.

- partir en randonnée sur de longues distances, pendant plusieurs heures.

Si vous voulez prendre l'air, c'est possible mais dans un environnement proche pour une durée limitée.

Parc de Forest

L’accès aux pelouses dans le parc de Forest a été interdit à compter de ce lundi. Cette décision fait suite au manque de respect des consignes de distanciation sociale constaté durant le week-end.

Bois de Hal

L’Agence flamande pour la nature et les forêts appelle à ne pas se rendre au bois de Hal pour admirer ses tapis de jacinthes sauvages. Il n’y aura donc pas non plus de bus navettes de parkings supplémentaires. Les habitants de la région iront les voir à pied ou à vélo, invités à rester sur les sentiers, ne pas cueillir des fleurs, garder les chiens en laisse et évidemment emporter leurs déchets.

La Louvière

Les espaces verts situés sur le territoire de la Ville de la Louvière, en ce inclus le site des Étangs de Strépy, seront donc désormais inaccessibles.

Abbaye de Villers et bois aux alentours

La commune de Villers-la-Ville a pris un arrêté de police en urgence, lundi matin, pour interdire l'accès à plusieurs parkings publics situés à proximité de l'abbaye de Villers. Elle a ainsi réagi à la trop forte affluence observée durant le week-end sur ces parkings, d'où sont partis beaucoup de promeneurs et de cyclistes pour emprunter les chemins qui parcourent les bois des alentours. La mesure de fermeture, concrétisée par la pose de barrières nadar et de ruban de balisage, prend effet dès ce lundi 23 mars, jusqu'à nouvel ordre.

Prenez soin de votre véhicule :

Si comme la plupart des Belges vous n’utilisez presque plus votre voiture, nous avons compilé quelques conseils et bonnes pratiques pour votre véhicule stationné durant une longue durée.

DESSERREZ LE FREIN À MAIN

Favorisez plutôt une vitesse car celui-ci peut se coincer et le desserrage peut-être ensuite laborieux. Les ressorts des mâchoires des freins n'apprécient pas d'être contraints plusieurs jours.

REMPLISSEZ LE RÉSERVOIR

Un demi-plein est largement suffisant pour disposer d’un carburant limpide. Ainsi, au moment du redémarrage, votre moteur n'aspirera pas les impuretés au fond du réservoir.

LAISSEZ DE L’AIR CIRCULER

Pensez à entrouvrir légèrement les deux vitres avant pour créer un léger passage d'air. Une ouverture de 1 cm est suffisante.

ÉVITEZ DE STATIONNER SOUS LES ARBRES

Le printemps s’installe peu à peu, sève et fiente d'oiseaux sont corrosives et mettent à rude épreuve la carrosserie.

FAITES TOURNER LE MOTEUR

Au moins une fois toutes les 2 semaines et actionnez l'embrayage plusieurs reprises.

DÉBRANCHEZ LA BATTERIE

Il existe toujours des pertes de courant résiduelles. Sur une très longue période et avec les gelées nocturnes tardives, vous risquez qu'elle soit déchargée au moment de redémarrer.

Coupez le moteur avant toute manipulation !

PAS DE PANIQUE

La plupart des villes en Belgique ont levé leurs contrôles de stationnement. Vous pouvez donc vous garer sans payer. (Renseignez-vous auprès de votre ville/commune)