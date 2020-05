Coronavirus en Belgique : le début du déconfinement a peu d'impact sur le trafic

Ce lundi 4 mai marque le début de la première phase du plan belge de déconfinement. On aurait pu s’attendre à une hausse du trafic sur notre réseau routier. Mais il n’en est rien. D’après les données fournies par Coyote (via les boîtiers et l’application "iCoyote"), ce matin à 8h30, le trafic se situait à -61% par rapport au trafic normal pour cette période. À titre de comparaison, lundi dernier (le 27 avril) la baisse du trafic était de -66% pour la même tranche horaire. La différence est donc très légère.

En revanche, toujours d’après les informations de Coyote, il semblerait que les distances parcourues soient en légère augmentation : +22% par rapport à la mi-avril.

La situation reste généralement plus calme sur les routes qu’en temps normal. Le trafic devrait augmenter progressivement au fur et à mesure des différentes phases de déconfinement.