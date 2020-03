Confinement : réouverture partielle des Recyparcs à partir de lundi

Fermés depuis le 18 mars dernier, suite au renforcement des mesures de confinement, les Recyparcs rouvriront partiellement à partir du lundi 6 avril prochain. Explications.

"On s'oriente vers une réouverture partielle et progressive des Recyparcs. Les modalités sont en cours de discussion parce que la situation est très variable d'une région à une autre" indique la ministre wallonne de l'Environnement Céline Tellier. Même si, dans la plupart des Provinces, la récolte des déchets se fait sans encombre, pour d'autres, le flux est perturbé : "dans le sud de la Province de Luxembourg, il y a certaines difficultés dans le porte à porte pour les PMC et les papiers-cartons. On doit donc pouvoir trouver des solutions."

La récolte de ces différents flux de déchets doit donc trouver une alternative, surtout pour les personnes vivant en appartements afin d'éviter une crise sanitaire en plus de celle liée au Covid-19.

Autre phénomène engendré ces derniers jours, l'augmentation des déchets sauvages : "on constate une hausse de 46% en la matière" précise la ministre. La réouverture des Recyparcs permettra sans doute d'endiguer ce phénomène croissant d'incivilités.

La liste des Recyparcs rouverts et les conditions d'accès seront annoncées d'ici la fin de la semaine.

Tous les parcs de recyclage en Flandre rouvriront à partir du mardi 7 avril, s'ils peuvent garantir des mesures de sécurité et si la collecte des déchets n'est pas compromise.