Confinement : recyparcs rouverts en Belgique? des négociations sont en cours

Mise à jour : jeudi 2 avril 8h50.

Des nouvelles pour la Wallonie

On le sait, une réouverture partielle de certains recyparcs est prévue à partir de lundi 6 avril. "Des négociations avec les syndicats sont toujours en cours" souligne ce matin la porte-parole de la Ministre Céline Tellier.

Les déplacements non-essentiels restant toujours à éviter, il va falloir faire preuve de patience, de solidarité et de civisme en ces temps compliqués.

Cela ne doit pas changer notre comportement global et respectueux. Il ne s’agit pas déverser nos déchets n’importe où dans le mépris des règles élémentaires de savoir-vivre, ce type de comportement étant, comme en temps normal, punissable.

Il est également demandé de ne pas transférer les déchets destinés aux recyparcs dans les poubelles tout-venant qui deviennent de plus en plus lourdes, les services de collecte des déchets en porte-à-porte étant déjà en sous-effectif. Plus d'infos en fin d'article.

La situation en Flandre

" En Flandre, on demande aux gens de ne se rendre dans les parcs que si il n’y a pas d’autres options" a déclaré la Secrétaire d'Etat Zuhal Demir.

Tous les parcs de recyclage au nord du pays rouvriront à partir du mardi 7 avril, mais sous certaines conditions. S'ils peuvent garantir des mesures de sécurité et si la collecte des déchets n'est pas compromise. Les règles de distance doivent être respectées, il ne sera pas possible de payer en espèces et seul un nombre limité de personnes est autorisé à la fois. Le personnel doit être équipé de protection tel que du gel hydroalcoolique et des produits de nettoyage. Les contacts personnels, tels que la vérification de la carte d’identité, ne se produisent pas physiquement. Lorsque des files d’attente surviennent, les personnes doivent rester dans leur voiture et ne pas en sortir.

En Région Bruxelles-Capitale

Les 5 recyparcs restent ouverts mais sous certaines conditions très strictes.

Bruxelles-Propreté a rappelé aux Bruxellois que le Gouvernement fédéral a limité au strict nécessaire les déplacements. Ces limitations s’appliquent également aux recyparcs régionaux : situations d’urgence ou d’impérieuse nécessité (par ex. un décès ou un déménagement).

Les horaires d’ouvertures ont été adaptés. Les habitants doivent présenter spontanément leur carte d’identité au préposé. Ils doivent ouvrir eux-mêmes le coffre de leur voiture et doivent maintenir les distances de sécurité (minimum 1,5m).

Collecte des déchets : les conseils spécifiques

La nouvelle organisation des tournées implique que les camions poubelles sont susceptibles de passer plus tôt que d’habitude dans certaines localités. Les citoyens doivent donc de préférence sortir leur poubelle ou conteneur la veille de la collecte et de bien fermer les sacs. Soyons compréhensifs : parfois, la collecte pourra être plus tardive.

Quelques mesures de précautions spécifiques en cette période :

Pour les collectes de déchets résiduels en conteneurs : utiliser toujours un sac (non payant) pour mettre les déchets dans le conteneur. Pour les collectes de déchets résiduels en sac payant : doubler le sac payant d'un second sac non payant placé à l’intérieur du premier. Les mouchoirs en papier usagés ainsi que les masques ou gants de protection doivent être mis dans les déchets résiduels (ménagers). Vous êtes positif au COVID-19 ? Doublez les sacs et attendez 7 jours avant de les mettre à la collecte.

Dans les communes où la collecte s’effectue via le conteneur à puce, il n’est pas permis de déposer au pied du conteneur des sacs poubelles, pour respecter la pesée, d’une part, et la sécurité des travailleurs, d’autre part.

Collecte porte à porte : le point par région

En Province de Namur, en région de Charleroi et dans le Hainaut occidental, le rythme habituel des collectes est maintenu même si l’effectif est souvent réduit.

En région liégeoise, la collecte des plastiques agricoles d'Oufet et la collecte des encombrants organisées par La Ressourcerie du Pays de Liège sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.

En Province de Brabant Wallon, la collecte en porte à porte des papiers-cartons est suspendue sur la totalité du territoire de la Province du Brabant Wallon et de la Ville de Braine-le-Comte pour une durée indéterminée.

En région de Mons-Borinage-centre, les collectes de PMC et de papiers-cartons sont annulées à l'exception des collectes vespérales qui ont lieu en soirée sur Mons "intra-muros" et La Louvière "hypercentre".

Pour la Province de Luxembourg, dans certaines communes, il n’y a pas de collecte de papiers-cartons et/ou PMC en porte-à-porte. Il vous sera donc demandé de garder un maximum ces déchets chez vous.

Si vous avez un endroit sec où stocker un maximum vos autres déchets qui ne sont pas ramassés, c’est le moment de faire un peu de place et de faire un effort pour éviter les trajets non-essentiels. Rangez bien les cartons et les papiers chez vous afin de minimiser l’encombrement. Pliez bien les cartons pour les empiler au mieux, ne chiffonnez pas les papiers ; ils prennent moins de place quand ils sont plats.