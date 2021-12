Conditions de circulation perturbées suite à la neige

L’IRM a lancé un avertissement concernant les conditions glissantes.

Des chutes de neige sont observées actuellement au sud du territoire, notamment à Bruly près de Couvin sur la N5 jusqu'à Tarcienne, à Bertrix, Weyler et Transinne sur l’E411 et sur la N89 entre Libramont et St Hubert.

Sur la N4 à Martelange, la chaussée est partiellement enneigée, prudence ! Toutes les épandeuses sont de sortie.

Il n'y a pas de soucis majeur puisque les axes principaux sont bien dégagé grâce aux services des épandeuses ! Mais la prudence reste de mise surtout sur les axes secondaires

Des précipitations hivernales sont attendues en plaine dans la journée. Soyez vigilant !

Réduisez votre vitesse surtout sur les viaducs et les ponts ainsi que dans les bretelles d’accès et de sortie des autoroutes, maintenez les distances de sécurité.