Dernière mise à jour : 8h15

CHAUSSEE DEGAGEE : les files se résorbent !

Il y a un véhicule en feu sur l’E19 Mons – Bruxelles au km 23.8 à hauteur de la station de Nivelles : les bandes droites et d’arrêt d’urgence sont neutralisées, on relève des files depuis Seneffe (10 km de files et un retard estimé à + 1 heure) en direction de Bruxelles.